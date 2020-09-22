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22 Eyl 2020 14:40

İran'da Kovid-19'u yenenlerin sayısı 363 bin 737'ye yükseldi

İran'da Kovid-19'u yenenlerin sayısı 363 bin 737'ye yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 178 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 24 bin 656'ya çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 3 bin 712 artarak, 429 bin 193'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 922'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 363 bin 737 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1889304

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