İran'da Kovid-19'u yenenlerin sayısı 363 bin 737'ye yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 178 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 24 bin 656'ya çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 3 bin 712 artarak, 429 bin 193'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 922'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 363 bin 737 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.