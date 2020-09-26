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26 Eyl 2020 14:32

İran'da 372 bin 051 COVID'li hasta sağlığına kavuştu

İran'da 372 bin 051 COVID'li hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 172 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 25 bin 394'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 3 bin 204 artarak, 443 bin 086'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 041'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 372 bin 051 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1889373

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