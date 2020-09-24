İran'da 367 bin 829 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 175 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 521 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 25 bin 015'e, vaka sayısının da 436 bin 319'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 957'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 367 bin 829'a ulaştığı bilgisini verdi.