İran'da 365 bin 846 COVID'li hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 184 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 605 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 24 bin 840'a, vaka sayısının da 432 bin 798'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 948'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 365 bin 846'ya ulaştığı bilgisini verdi.