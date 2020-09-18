İran'da iyileşenlerin sayısı 355 bin 505'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 144 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3049 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 23 bin 952'ye, vaka sayısının da 416 bin 198'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 869'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 355 bin 505'e ulaştığı bilgisini verdi.