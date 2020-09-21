İran Dışişleri Bakanı Zarif Moskova yolcusu

Al Mayadeen'in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in 24 Eylül'de Moskova'ya ziyarette bulunacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Zarif’in Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesi bekleniyor.

Zarif’in Moskova ziyaretinin detayları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bakan Zarif, geçtiğimiz Tmmuz'da başkent Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek, nükleer ankaşmanın yanı sıra ikili ilişkiler ile bölgesel konuları ele almıştı.