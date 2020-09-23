  1. Türkiye
23 Eyl 2020 14:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün iki kritik görüşme yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün iki kritik görüşme yapacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek.

Habertürk'te yer alan habere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştireceği video konferans görüşmesinin saat 16.30'da, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştireceği telefon görüşmesinin de saat 18.00'de başlayacağı belirtildi.

News Code 1889324

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