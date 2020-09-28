İran Katar elektrik ağına bağlanacak

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, video konferans yöntemiyle Katar Enerji Bakanı ve Qatar Petroleum'un CEO'su Saad al-Kaabi ile görüştü.

Bu görüşmede İran'ın elektrik ağının Katar'a bağlamanmasının önemi ve faydaları ele aldındı.

Katar ile elektrik enerjisi iletimi hakkında Erdekaniyan, İran'ın enerji transferi konusunda diğer komşu ülkelerle çalıştığına dikkati çekerek, "Katar bazen daha fazla elektrik enerjisi üretiyor. Bu Pakistan, Afganistan ve Irak gibi ülkelere transfer edilebilir." dedi.

Katar Enerji Bakanı da bu görüşmede, "İki ülke arasında elektrik transferi mümkün. Bana göre bu teklif uygulanabilir ve üzerinde çalışılmalı." diye konuştu.