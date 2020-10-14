Tahran ve Doha'nın ekonomik ve ticari ilişkileri artacak

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, dün video konferans yöntemiyle Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Casim Al Sani ile görüştü.

İran Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tahran-Doha ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, iki dost ve komşu ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Görüşmede İran-Katar Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun Katarlı Başkanı, önümüzdeki Kasım ayında İran Enerji Bakanı'nı Doha’yı ziyaret etmeye davet etti.” belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre iki bakan ayrıca, İran-Katar Ortak İşbirliği Komisyonu'nun yedinci toplantısının bu yılın sonuna kadar Tahran'da yapılması konusunda anlaştı.