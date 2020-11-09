  1. Ekonomi
9 Kas 2020 10:08

İran Enerji Bakanı'ndan Katar'a önemli ziyaret

İran Enerji Bakanı'ndan Katar'a önemli ziyaret

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Tahran-Doha arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirme yollarını görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Tahran-Doha arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirme yollarını görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin özel mesajını Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Es-Sani'ye iletmek amacıyla Doha'da bulunan Erdekaniyan'ın Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ali bin Ahmed Al-Kuwari ve bazı Katarlı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Bakan Erdekaniyan'ın Doha'daki temaslarında karşılıklı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve yakın gelecekte yapılması beklenen 7. İran-Katar Ortak Komisyonu Toplantısı ele alınacak.

News Code 1890291

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