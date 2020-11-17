Katar Dışişleri Bakanı'ndan İran'ın yardımlarına takdir

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman Al Sani, video konferans yoluyla düzenlenen küresel güvenlik sırasında yaptığı konuşmada, ülkesinin ulusal egemenliğe saygı çerçevesinde diyalog yapılmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Fars Körfezi’nde krizin devam etmesinin bölge istikrarına zarar vereceğini söyledi.

Al Sani, “Fars Körfezi’ndeki krizden hiçbir ülke yararlanamayacak. Katar, Doha'yı kuşatma altına alan ülkelere karşı herhangi bir düşmanca eylemde bulunmamıştır” dedi.

Katar'a uygulanan ablukanın temelini oluşturan Doha aleyhindeki iddiaların tamamının yalan olduğunu ifade eden Al Sani, “Fars Körfezi’nde devam eden kriz bölgedeki istikrarsızlığı arttıracaktır” ifadesini kullandı.

Al Sani, Doha’nın özellikle hava sahasını Katar’a açması için İran’a teşekkür ettiğini bildirdi.

Al Sani, "İran bölgenin bir parçasıdır ve barış içinde bir arada yaşamak için bu ülke ile Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ne üye ülkeler arasında bir anlaşmaya varılması gerekiyor" şeklinde konuştu.