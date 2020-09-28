İran: Askeri çatışma Azerbaycan ve Ermenistan'ın lehine değil

İran Polis Gücü Komutan Vekili Tuğgeneral Kasım Rızai, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmalara dair açıklamada bulundu.

Basın mensuplarına konuşan Tuğgeneral Rızai, "Her iki ülkenin komşusu olarak onlardan en önemli talebimiz sorunlarını diyalog yoluyla çözmeleri" dedi.

"Geçtiğimiz günlerde iki ülke arasındaki askeri çatışma yoğunlaştı ve birbirine ateş açıyorlar." ifadesini kullanan Tuğgeneral Rızai, durumu takip ettiklerini ve bu yönde her iki taraftaki sınır muhafızlarına birer mesaj gönderdiklerini söyledi.

Azerbaycan ve Ermenistan tarafından yapılan atışların anbean izlendiğini açıklayan Tuğgeneral Rızai, "Bu gerginlik her iki ülkenin de çıkarları doğrultusunda değil. Zira üçüncü taraflar bunu kötüye kullanabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Bunlara ilave olarak İranlı komutan, "Elbette ki tarafları toprağımıza doğru ateş açılmaması konusunda uyarıyoruz; İran tarafına atılan iki havan mermisiyle ilgili onları uyardık. Bölgenin huzur ve sükunete kavuşmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.