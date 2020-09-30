İran, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, İran’ın Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü desteklediğini ve Bakü ile Erivan arasındaki anlaşmazlığın uluslararası hukuk çerçevesinde ve barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı.