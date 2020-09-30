İran, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, dün video konferans yöntemiyle düzenlenen bir toplantıda Karabağ krizini değerlendirdi.
Musevi, İran’ın Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü desteklediğini ve Bakü ile Erivan arasındaki anlaşmazlığın uluslararası hukuk çerçevesinde ve barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Çatışmalarda birçok sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle Azerbaycan halkıyla hükümetine başsağlığı dileğinde bulunan Musevi, üçüncü tarafların İran ve Azerbaycan arasındaki dostane ilişkileri baltalamak amacıyla sahte haber yayma çabalarını kınadı.
Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Karabağ bölgesinde çatışmalar başlamıştı.
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