Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran: Azerbaycan ve Ermenistan arasında acil ateşkes sağlanmalı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gündemdeki son gelişmeleri değerlendird

Azerbayan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki gerginliğe değinerek, “Dün, iki dost ve kardeş ülkemiz olan Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmaya tanık olduk” dedi.

Hatipzade konuya ilişkin olarak, “Azerbayan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki çatışmayı sona erdirmek için tüm kapasitemizi kullanmaya hazır olduğumuzu ilan ediyoruz” ifadesini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmanın tekrarlanmasını önlemek için yapılan istişareler ve İran'ın bu konudaki rolü hakkında Hatipzade, “İyi bir şey yaşanmamıştır. Bölgemiz artık bu şiddeti karşılayabilecek kapasiteye sahip değil. Biz daha önce görüşmelerin ne kadar erken başlamasının o kadar iyi olduğunu ve ateşkesin tek çözüm yolu olduğunu söylemiştik” ifadelerinde bulundu.

Hatipzade, bölgedeki çatışmayı yakından ve hassasiyetle takip ettiklerini ve çatışmaların durdurulması için ateşkesten yana olduklarını söyledi.

İran: Azerbaycan ile olan sınır bölgelerinde sükunet hakim

Erdebil Vali Yardımcısı Behruz Nedai, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan askeri çatışmanın bu eyaleti etkilemediğini belirterek, “Erdebil sınırları güvende ve çatışmalar sınır sakinlerine zarar vermemiştir” dedi.

“Silahlı çatışmalar sırasında ülkenin hava sahasına ve topraklarına herhangi bir taciz gerçekleşmemiştir.” ifadesini kullanan Nedai, sınır bölgelerinde sükunet hakim olduğunu söyledi.

Nedai, durumun sınır bölgelerindeki güvenlik güçleri ve sınır muhafızlarının kontrolünde olduğunu kaydetti.

Çatışma bölgesinden atılan roketler ve havan mermilerinin bazılarının İran tarafına düştüğüne dair haberlerleri doğrulayan Nedai, “Bunlar boş araziye düşmüş olabilir ve herhangi bir hasara yol açmamıştır” diye konuştu.

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Zarif'ten ABD'nin İran karşıtı eylemlerine sert tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Tahran'da düzenlenen "Dışişleri Bakanlığı Şehitleri'ini Anma" töreninde konuşma yaptı.

Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla yapılan törende konuşan Zarif, "Kutsal Savunma (8 yıllık İran-Irak Savaşı) sırasında işgalcı gücü (Saddam rejimi) desteklemeyen bir ülke biliyor musunuz? Bu dönemde saldırgana silah vermeyen bir güç tanıyor musunuz? Unutmak isterlerse, buna asla izin vermeyeceğiz. Bölge ülkeleri Saddam’a 75 milyar dolarlık yardım etti." dedi.

Zarif, Washington yönetimine seslenerek, "Savaş esnasında cephe hattımızla ilgili bilgileri Irak’a sundunuz. Onlara AWACS uçağı da verdiniz. Irak'ın kimyasal silah kullandığını bildiğiniz halde evlatlarımızı şehit etmek için onlara bu tür silahları sağladınız. Tarih bu bölgedeki köyü eylemlerinizi unutmadı ve halkımız da cinayetlerinizi unutmayacaktır." ifadelerinde bulundu.

İran'da 376 bin 531 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 190 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 25 bin 779'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 3 bin 512 artarak, 449 bin 960'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 068'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 376 bin 531 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran: Askeri çatışma Azerbaycan ve Ermenistan'ın lehine değil

İran Polis Gücü Komutan Vekili Tuğgeneral Kasım Rızai, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmalara dair açıklamada bulundu.

Basın mensuplarına konuşan Tuğgeneral Rızai, "Her iki ülkenin komşusu olarak onlardan en önemli talebimiz sorunlarını diyalog yoluyla çözmeleri" dedi.

"Geçtiğimiz günlerde iki ülke arasındaki askeri çatışma yoğunlaştı ve birbirine ateş açıyorlar." ifadesini kullanan Tuğgeneral Rızai, durumu takip ettiklerini ve bu yönde her iki taraftaki sınır muhafızlarına birer mesaj gönderdiklerini söyledi.

Azerbaycan ve Ermenistan tarafından yapılan atışların anbean izlendiğini açıklayan Tuğgeneral Rızai, "Bu gerginlik her iki ülkenin de çıkarları doğrultusunda değil. Zira üçüncü taraflar bunu kötüye kullanabilir" değerlendirmesinde bulundu.