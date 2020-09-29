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29 Eyl 2020 16:30

Peskov: Ankara, Bakü ve Erivan'la sürekli temas halindeyiz

Peskov: Ankara, Bakü ve Erivan'la sürekli temas halindeyiz

Ankara, Bakü ve Erivan'la sürekli temas halinde olduklarını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye gibi partner ülkeleri Dağlık Karabağ'da ateşkes sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye çağırdıklarını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Peskov, Dağlık Karabağ'da çözüm için Ankara, Bakü ve Erivan'la sürekli temas halinde olduklarını kaydederek "Cephe hattında yaşananlar hakkında tüm bilgileri topluyoruz.

Kremlin, öncelikle ateşin ve askeri faaliyetlerin sonlandırılması gerektiğini düşünüyor. Azerbaycan veya Ermenistan'a yönelik her türlü askeri destek açıklaması, yangına körükle gitmek anlamına geliyor. Buna kesinlikle karşıyız ve sorunun bu şekilde ele alınmasını kabul etmiyoruz" dedi.

Peskov, bu bağlamda Türkiye gibi partner ülkeleri çatışan tarafların ateşkese ikna edilmesi ve uzun süredir devam eden bu krizin diplomatik çözüm sürecine döndürülmesi için her türlü çabayı göstermeye çağırdıklarını vurguladı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1889454

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