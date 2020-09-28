"Azerbaycan paralı asker kullanıyor" iddiası asılsızdır

Sputnik'e demeç veren Bayramov, "Türkiye'nin hiçbir müdahalesi olmadı. Eğer Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri-teknik işbirliğinden söz edecek olursak, Azerbaycan bu alanda bir dizi ülkeyle işbirliği yapıyor, hatta Rusya'yla işbirliği daha fazla. Bugün Azerbaycan ordusunun kullandığı silahların büyük bölümü Rus malı" ifadelerini kullandı.

Ermenistan tarafından ortaya atılan Azerbaycan'ın paralı asker kullandığı iddiasını değerlendiren Bayramov, "Erivan'ın iddiaları tümüyle asılsız ve dayanaksız. Bununla birlikte Ermenistan'ın Irak elçisinin ve İdlib başkonsolosunun paralı askerlerin Ermeni tarafına çekilmesi konusunda yoğun faaliyet yürüttüklerini biliyoruz" dedi.

Bu arada Ermenistan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da yürütülen askeri faaliyetlerle dolaylı olarak ilişkili olduğunu öne sürdü.

Ermeni Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik mevcut saldırganlığı döneminde Türkiye sahada dolaylı olarak varlık gösteriyor. İHA'lar ve savaş uçakları da dahil Türk silahlarını kullanan Türk askeri uzmanlar, Azerbaycan askerleriyle birlikte mücadele ediyor. Türkiye, yabancı militanları Azerbaycan'a yönlendiriyor" dendi.