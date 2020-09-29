Altun: Türkiye Ermenistan uçağını vurmadı

Bloomberg'in 'son dakika' anonsuyla duyurduğu habere göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın "Hava muharebeleri sırasında bir askeri görev yerine getirilirken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı, Ermenistan hava sahasındaki Ermeni Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 savaş uçağını düşürdü. Uçağın pilotu, kahramanca öldü" şeklindeki iddiasına dair açıklama yaptı.

Bu iddiayı "Türkiye Ermenistan'ın uçağını vurmadı" ifadesiyle yalanlayan Altun, şöyle devam etti: "Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına, bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin."

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Türkiye'nin Ermeni Su-25 savaş uçağını düşürdüğü iddiasını yalanladı.