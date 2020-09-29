  1. Türkiye
29 Eyl 2020 18:17

Altun: Türkiye Ermenistan uçağını vurmadı

Altun: Türkiye Ermenistan uçağını vurmadı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı yalanladı ve "Türkiye, Ermenistan'ın uçağını vurmadı" dedi.

Bloomberg'in 'son dakika' anonsuyla duyurduğu habere göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın "Hava muharebeleri sırasında bir askeri görev yerine getirilirken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı, Ermenistan hava sahasındaki Ermeni Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 savaş uçağını düşürdü. Uçağın pilotu, kahramanca öldü" şeklindeki iddiasına dair açıklama yaptı.

Bu iddiayı "Türkiye Ermenistan'ın uçağını vurmadı" ifadesiyle yalanlayan Altun, şöyle devam etti: "Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına, bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin."

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Türkiye'nin Ermeni Su-25 savaş uçağını düşürdüğü iddiasını yalanladı.   

News Code 1889462

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