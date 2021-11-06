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6 Kas 2021 09:34

"Fahrettin Altun'a kanser teşhisi konuldu" iddiası

"Fahrettin Altun'a kanser teşhisi konuldu" iddiası

TV5 televizyonundan Hasan Basri Akdemir, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a kanser teşhisi konulduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı  Fahrettin Altun'un kansere yakalandığı öne sürüldü. Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in iddiasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Akdemir önceki gün paylaştığı mesajında, "Sağlık üzerinden birçok spekülasyon yapılıyor. Yıllar önce bu hataya yine düşülmüştü. Bu yanlıştır! Ama CB'nin yakın ekibinden önemli bir kişiye kanser tanısı konduğunda dair de bir haber var. Bize 'geçmiş olsun' demek düşer. Hasta hakları gereği ismi açıklamayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

"Fahrettin Altun'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Bilgiyi teyit ettiğini ifade eden Akdemir, "Cumhurbaşkanı'nın yakın ekibinden kanser hastalığına yakalanan bir kişi olduğunu söylemiştim. Bilgiyi bugün teyit ettim. Sayın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah şifa versin..." dedi.

Kaynak: Milli Gazete

News Code 1898328
https://tr.mehrnews.com/news/1898328/

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