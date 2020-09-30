İran'da Kovid-19'u yenenlerin sayısı 380 bin 956'ya yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 183 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3582 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 26 bin 169'a, vaka sayısının da 457 bin 219'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 093'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 380 bin 956'ya ulaştığı bilgisini verdi.