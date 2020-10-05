İran Sağlık Bakanlığı: 392 bin 293 hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 235 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3902 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 27 bin 192'ye, vaka sayısının da 475 bin 674'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 167'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 392 bin 293'e ulaştığı bilgisini verdi.