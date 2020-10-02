  1. Toplum
2 Eki 2020 14:33

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 187 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 26 bin 567'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 3 bin 552 artarak, 464 bin 596'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 137'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 385 bin 264 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1889516

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