İran'da 376 bin 531 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 190 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 25 bin 779'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 3 bin 512 artarak, 449 bin 960'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 068'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 376 bin 531 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.