Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani'den "Trump-Biden tartışması" değerlendirmesi

Dün düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin savaş durumunda olduğunu anlatarak, “2018’de başlayan bir savaş halindeyiz; İslam Devrimi Lideri’nin dediği gibi 'Kutsal Savunma’nın (8 yıllık İran-Irak Savaşı) gerçekleri çarpıtılmamalı'. Dolayısıyla günümüzdeki ekonomik savaştaki gerçekler de çarpıtılmamalı ve olduğu gibi kamuya açıklanmalıdır” dedi.

Ruhani, "Düşmanlarımız son 3 yıl boyunca başarısız oldu ve inşallah hep böyle başarısız olacaklar. Durum böyle kalmayacak ve değişecektir. Eğer birleşip tek sesle birlikte hareket edersek bu sorunların üstesinden gelebiliriz." ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Cumhurbaşkanı Ruhani, Trump-Biden tartışmasına atıfta bulunarak, “Elbette Amerikalıların kendileri de çok zor durumda. İnsanlarımız dün geceki tartışmayı gördüyse veya haberlerini bugün basın ve sosyal medyadan okuduysa, onların ne durumda olduğunu anlayacaklardır. ABD'de işsizlik oranı ivme kazanarak onları kötü etkiledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde sivil huzursuzluk da öncekinden daha kötü durumda. Öte yandan dış politika da başarısız oldular. Dış politikada sadece İran'la değil, aynı zamanda bölge, Avrupa, Pasifik ve NAFTA konusunda da başarısız oldular." şeklinde konuştu.

İran, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, İran’ın Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü desteklediğini ve Bakü ile Erivan arasındaki anlaşmazlığın uluslararası hukuk çerçevesinde ve barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Çatışmalarda birçok sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle Azerbaycan halkıyla hükümetine başsağlığı dileğinde bulunan Musevi, üçüncü tarafların İran ve Azerbaycan arasındaki dostane ilişkileri baltalamak amacıyla sahte haber yayma çabalarını kınadı.

İran Dışişleri'nden BAE'nin ada iddiasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın İran adalarıyla ilgili asılsız iddialarını tekrarlamasına şiddetle tepki göstererek, "İran’ın ülke toprağına ait olan Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb üzerindeki egemenliği kesin ve tartışılmazdır. Tahran'ın adalardaki tüm eylemleri egemenlik hakkı ve toprak bütünlüğü çerçevesinde yapılıyor ve yabancı devletleri ilgilendirmez." dedi.

Hatipzade, "Bu tür asılsız iddiaların tekrarlanması İran'ın egemenlik hakkı üzerinde hiçbir etkisi olmayacak ve huhuki açıdan da değeri yoktur." ifadesini kullandı.

BAE’nin yabancı ülkelerdeki yıkıcı dış müdahalelerini ve bölgede savaş yaratmadaki rolünü “çirkin bir eylem” olarak nitelendiren Hatipzade, "Abu Dabi'nin gaspçı, işgalci ve gerginlik yaratan Siyonist Rejim’le normalleşme anlaşması, BAE'yi Batı Asya bölgesindeki krizin bir parçası haline getirmiştir." diye konuştu.

İran: Azerbaycan Tahran'ın dış politikasında özel bir yere sahip

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile telefonda Karabağ krizini görüştü.

Vaizi, Azeri yetkili ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran'ın dış politikasında önemli ve özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bu ülke ile ilişkilerimizi güçlendirmek ve geliştirmek için her fırsatı değerlendiriyoruz" dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan son krizden ciddi bir endişe duyduğunu ifade eden Vaizi, "Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İki ülke arasındaki ihtilafların uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesine yardımcı olmaya hazırız." ifadesini kullandı.

İran: Teröristlerin kuzey sınırımızda varlık göstermesine izin vermeyiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, medya gündeminde olan Suriyeli ve PKK/PJAK'lı terör unsurlarının Kafkasya bölgesine transferi konusunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu iddiaların şüpheli olduğunu ve doğrulanmadığını belirtti.

İran'ın teröristlerin kuzey sınırlarının yakınında varlık göstermesine izin vermeyeceğini kaydeden Hatipzade, "İran İslam Cumhuriyeti, terörist grupların kuzey sınırlarımızdan güvenliğimiz için tehdit oluşturmasına asla izin vermeyecektir." dedi.

İran'da Kovid-19'u yenenlerin sayısı 380 bin 956'ya yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 183 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3582 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 26 bin 169'a, vaka sayısının da 457 bin 219'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 093'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 380 bin 956'ya ulaştığı bilgisini verdi.