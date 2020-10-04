  1. Toplum
4 Eki 2020 14:31

İran'da Kovid-19'u yenenlerin sayısı 389 bin 966'ya yükseldi

İran'da Kovid-19'u yenenlerin sayısı 389 bin 966'ya yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 211 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 26 bin 957'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 3 bin 653 artarak, 471 bin 772'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 154'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 389 bin 966 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1889561

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