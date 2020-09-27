İran'da Kovid-19'u yenenlerin sayısı 374 bin 170'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 195 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3362 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 25 bin 589'a, vaka sayısının da 446 bin 448'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 059'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 374 bin 170'e ulaştığı bilgisini verdi.