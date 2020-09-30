İran Dışişleri'nden BAE'nin ada iddiasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın İran adalarıyla ilgili asılsız iddialarını tekrarlamasına şiddetle tepki göstererek, "İran’ın ülke toprağına ait olan Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb üzerindeki egemenliği kesin ve tartışılmazdır. Tahran'ın adalardaki tüm eylemleri egemenlik hakkı ve toprak bütünlüğü çerçevesinde yapılıyor ve yabancı devletleri ilgilendirmez." dedi.

Hatipzade, "Bu tür asılsız iddiaların tekrarlanması İran'ın egemenlik hakkı üzerinde hiçbir etkisi olmayacak ve huhuki açıdan da değeri yoktur." ifadesini kullandı.

BAE’nin yabancı ülkelerdeki yıkıcı dış müdahalelerini ve bölgede savaş yaratmadaki rolünü “çirkin bir eylem” olarak nitelendiren Hatipzade, "Abu Dabi'nin gaspçı, işgalci ve gerginlik yaratan Siyonist Rejim’le normalleşme anlaşması, BAE'yi Batı Asya bölgesindeki krizin bir parçası haline getirmiştir." diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'nun İran iddiasına yanıt

Netanyahu'nun İran iddiasına da tepki gösteren Hatipzade, "Sahte Siyonist Rejim’in başbakanı, cinayet yapan Siyonist liderlerinin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını önlemek amacıyla uluslararası ortamlarda yeni gülünç oyunlar sergileyip dünya kamuoyu ile uluslararası toplumu aldatmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

İranlı Sözcü ayrıca, "Yüzlerce nükleer başlıklı füzelere sahip olan hileci rejimin işgacilik ve ırkçılık doğası göz önüne alındığında bu rejim küresel barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehdittir." açıklamasında bulundu.

Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na video mesajla yaptığı konuşmada yeni iddialarla İran ve Lübnan Hizbullahı'ı hedef almıştı.