İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a çatışmaların durdurulması çağrısı

Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan yeni krizin ardından dünyadan itidal ve sağduyu çağrıları gelmeye devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmalara dair açıklamada bulundu.

İki ülkeye çatışmaların acilen durdurulması ve diyaloğun başlatılması için çağrıda bulunan Hatipzade, "İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki silahlı çatışmaları endişeyle takip etmektedir.” dedi.

Tarafları itidalli olmaya çağıran Hatipzade, İran’ın tüm kapasitesini iki taraf arasında ateşkesi sağlamak ve diyalog başlatmak için kullanmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.