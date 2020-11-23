Irak Haşdi Şabi Genel Sekreteri belli oldu

Al Sumaria TV kanalına göre, Haşdi Şabi Hareketi Genel Sekreterliği görevine Haşdi Şabi güçlerinin Irak'ı terör örgütü IŞİD'den özgürleştirme operasyonlarında rol alan Tahsin Matar Al Abudi atandı.

Irak Harp Okulu'ndan ve Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan 1961 doğumlu Al Abudi, 2005 yılında Irak İçişleri Bakanlığı Güvenlik Danışmanı olarak atanmıştı.

Irak'taki en yüksek dini merci Ayetullah Ali Sistani'nin, Haziran 2014'te yaptığı çağrı üzerine kurulan Haşdi Şabi, 2016'da Irak Meclisi'nde yasal statü kazanarak Irak Başbakanlığı bünyesine dahil edilmişti.