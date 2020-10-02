  1. Ekonomi
2 Eki 2020 19:04

Irak ile Türkiye arasındaki uçuşlar yine askıya alındı

Irak ile Türkiye arasındaki uçuşlar yine askıya alındı

Irak ile Türkiye arasındaki tüm uçuşların yarın Cumartesi gününden itibaren başka bir duyuru çıkana kadar durdurulduğu belirtildi.

Irak basınına göre, Sivil Havacılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye Sağlık yetkililerinin talimatı doğrultusunda, Irak ile Türkiye arasındaki tüm uçuşların yarın Cumartesi gününden itibaren başka bir duyuru çıkana kadar durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki işbirliğinin diplomatik yollar aracılığıyla sürdürülüceği belirtilerek, Irak vatandaşlerının ise Türkiye'den Bağdat'ta dönüşlerinin bu karardan istisna olacağı vurgulandı.

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları da 4 Ekim tarihine kadar İran seferlerini durdurma kararı almıştı.

News Code 1889522

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