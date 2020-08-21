  1. Ekonomi
21 Ağu 2020 18:02

İran-Irak uçak seferleri yeniden başlıyor

İran-Irak uçak seferleri yeniden başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan İran-Irak arasında uçak seferleri 23 Ağustos'tan itibaren yeniden başlıyor.

İran Havayolları Birliği Sekreteri Maksud Esedi Samani, bugün bir devlet televizyonu kanalına yaptığı açıklamada, İran ile Irak arasındaki uçak seferlerinin 23 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Esedi Samani, İran havayollarının Irak'ın Basra kentine uçuş yapmaya başlayacağını da sözlerine ekledi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İran seferleri hakkında Esedi Samani, "THY, büyük olasılıkla Eylül başından itibaren İran seferlerini başlatacak ve doğal olarak biz de Türkiye seferlerini başlatacağız." dedi.

News Code 1888602

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