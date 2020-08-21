İran-Irak uçak seferleri yeniden başlıyor

İran Havayolları Birliği Sekreteri Maksud Esedi Samani, bugün bir devlet televizyonu kanalına yaptığı açıklamada, İran ile Irak arasındaki uçak seferlerinin 23 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Esedi Samani, İran havayollarının Irak'ın Basra kentine uçuş yapmaya başlayacağını da sözlerine ekledi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İran seferleri hakkında Esedi Samani, "THY, büyük olasılıkla Eylül başından itibaren İran seferlerini başlatacak ve doğal olarak biz de Türkiye seferlerini başlatacağız." dedi.