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3 Eki 2020 10:35

Ayetullah Sistani'den Kuveyt Emiri'nin vefatı için başsağlığı mesajı

Ayetullah Sistani'den Kuveyt Emiri'nin vefatı için başsağlığı mesajı

Irak'ta Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani’nin ofisi, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.

Irak'ta Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani’nin ofisi Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın vefatı nedeniyle yayınlaığı mesajda başsağlığı dileğinde bulundu.

Ayetullah Ali es-Sistani’nin ofisinden yapılan mesajda, “Kuveyt halkına önemli hizmetlerde bulunan merhum Emir Sabah'ın vefatından derin üzüntü duyuyoruz.

Yüce Allah’tan merhum Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’a rahmet, yakınları için sabır ve yeni hükümet döneminde Kuveyt halkı ve devletinin ilerlemesinin sağlanmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 29 Eylül’de hayatını kaybetmişti.

Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu duyurmuştu.

News Code 1889529

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