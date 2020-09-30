Zarif'ten Kuveyt Emiri'nin vefatı için başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammad Cevad Zarif, Twitter üzerinden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.

Zarif'in paylaşımında, "Kuveyt ve bölge için itidalli ve ölçülü davranma anlamını yansıtan bir tablo çizen merhum Emir Sabah'ın vefatı kalpleri yaralamıştır." belirtildi.

Merhum Emir Sabah'a Allah’tan rahmet dileyen Bakan Zarif, yeni hükümet döneminde Kuveyt halkı ve devletinin ilerlemesinin sağlanmasını temenni etti.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, dün 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu duyurmuştu.