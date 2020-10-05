Lavrov: Karabağ konusunda İran ve Türkiye ile temas halindeyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Rusya'daki Avrupa Ticaret Birliği temsilcileriyle yaptığı toplantıda Dağlık Karabağ sorununa değinerek, “Bu konuda komşu ülkeler olarak İran, Ermenistan, Azerbayacan ve Türkiye ile temas halindeyiz” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade de bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran’ın Dağlık Karabağ sorunu konusunda detaylı bir plan hazırladığını ve bu planın her iki tarafın yanı sıra bölgedeki komşu ülkelerle istişare içinde takip edileceğini söylemişti.