Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son "Karabağ" açıklaması

Türk basınına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, "Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tablo Türkiye'nin kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları hayata geçirdik. Doğu Akdeniz'de ülkemize kurusıkı tehditler, içi boş şantajlarla geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı. Suriye'de bizi tehdit etme hesabı yapanlar, başarı şansı kalmadığını görmeli. Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için harekat alanıdır."

Karabağ krizine dair Erdoğan, "Ermenistan aşağılık katliamlarla işgal ettiği Karabağ sorunu henüz çözülmemişken yeniden Azerbaycan topraklarına saldırdı. Fakat bu defa hiç beklemediği bir netice ile karşılaştı. Kardeş Azerbaycan devleti hem kendi topraklarını savunmak hem işgal altındaki Karabağ'ı kurtarmak üzere büyük bir harekatı başlattı. Şu ana kadar cephede başarıyla ilerleyen Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı." ifadelerinde bulundu.

Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanında olmaya devam edeceğiz inşallah Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir." şeklinde konuştu.