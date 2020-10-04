İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Azerbaycan sınırında

İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Abulfezl Amui, komisyon üyelerinin İran-Azerbaycan sınırını ziyaret ettiğini duyurdu.

Amui, bu ziyaretin Ermenistan ile Azerbayan arasındaki Dağlık Karabağ krizi ile ilgili son gelişmeleri yerinde inceleyip değerlendirmek amacıyla yapıldığını ifade etti.

Şimdiye kadar Hüdaafarin ve Aslandüz sınır bölgelerini ziyaret ettiklerini açıklayan Amui, "Ne yazık ki, son günlerde birkaç havan topu mermisi ve roket İran tarafına isabet etmiştir" diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında İran topraklarına yönelik yapılan taciz atışları hakkında açıklamada bulunarak, “Ülkemizin sınır bölgelerindeki hareketleri ciddi ve hassas bir şekilde takip ediyoruz” demişti.

Hatipzade, “Bu bağlamda, bölgedeki taraflara İran topraklarına yönelik herhangi bir tacizin tahammül edilemez olduğunu beyan ederken, tüm tarafları bu konuda gerekli özeni göstermeleri konusunda uyarıyoruz” ifadesini kullanmıştı.