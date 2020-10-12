Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Çin'de Tahran-Pekin stratejik işbirliği planı ele alındı

Resmi temaslar kapsamında Çin'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Zarif dün twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Tengchong kentinde Çin Dışişleri Bakanı ile 25 yıllık kapsamlı stratejik ilişkiler anlaşması hakkında yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bakan Zarif, "ABD'nin tek taraflılığına ve onun tek kutuplu bir dünya yaratma çabalarına karşı çıktık. Bu görüşmede iki ülkenin 25 yıllık stratejik planı dahil olmak üzere ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, nükleer anlaşmanın korunması, bölgesel işbirliğinin artırılması ve aşı üretimi hususunda mutabık kalındı." dedi.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 251 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 822 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 28 bin 544'e, vaka sayısının da 500 bin 075'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 482'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 406 bin 389'a ulaştığı bilgisini verdi.

Türkiye ve İran halkı arasındaki birlik çok değerli

Türkiye'nin yeni Tebriz Başkonsolosu Tufan Höbek, dün Tebriz cuma imamı Seyid Muhammed Al-i Haşim ile görüştü. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede İran ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine vurgu yapıldı.

Hüccetül İslam Al-i Haşim bu görüşmede, İran ile Türkiye arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu belirterek, "Türkiye'deki 2016 darbe girişiminin ardından İran, bu darbeyi kınayan ilk ülke oldu." dedi.

Hüccetül İslam Al-i Haşim, ABD'nin uyguladığı acımasızca yaptırımların iki ülke arasındaki ticaret haciminin azalmasına neden olduğuna dikkati çekerek, "Bunun yanında korona salgını da sınır kapılarındaki ticari mal ve yolcu geçişlerini etkilemiştir. Bu durumun yakında düzelmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.