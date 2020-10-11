İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 251 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 822 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 28 bin 544'e, vaka sayısının da 500 bin 075'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 482'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 406 bin 389'a ulaştığı bilgisini verdi.