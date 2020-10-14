Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'da milliyeti bilinmeyen bir hava aracı düştü

Erdebil’in sınır kenti Parsabad’a bağlı Uzun Burun köyünün tarım arazisinde milliyeti bilinmeyen bir İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) açıklama yapan Erdebil Vali Yardımcısı Beruz Nedai, dün sabah saatlerinde Erdebil’in sınır kenti Parsabad’a bağlı Uzun Burun köyünün tarım arazısında bir İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) düştüğünü duyurdu.

İran Petrol Bakanı: Koronavirüs salgını petrol üretimini durduramadı

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, bugün düzenlenen 141 adet yoğun bakım solunum cihazı teslim töreninde konuşma yaptı.

Zengene, konuşmasında petrol ve gaz üretimiyle ilgili olarak, "Koronavirüs salgını ülkenin petrol ve gaz üretimini tek bir gün bile durduramadı" dedi.

ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları eleştiren Bakan Zengene, “Gıda ürünleri ve tıbbi ilaçlar insanlar içindir, fakat Amerika Birleşik Devletleri ambargo uygulaması ile insanları hedef almadığını ileri sürüyor.” ifadesini kullandı.

Zengene, "Petrol Bakanlığı, sorunla karşı karşıya kalan insanların acısını azaltmak için hiçbir çabadan kaçınmadı." diye konuştu.

İran'dan Riyad'ın nükleer anlaşma iddiasına yanıt

Suudi Arabistan’ın BM daimi temsilcisi Abdullah Muallimi İran karşıtı mesnetsiz iddiaları tekrarlayarak, Tahran yönetiminin nükleer anlaşmasının 26 ve 36.maddeleri uyarınca bazı yükümlülüklerini askıya almasını anlaşmanın ihlali niteledi ve İran bölgede istikrarsızlığı körüklemekle suçladı.

Parstoday'e göre, İran’ın BM genel kurulu birinci komisyonunda temsilcisi Haydar Ali Buluçi, Suudi Arabistan temsilcisinin İran hakkında ileri sürdüğü iddiaları reddederek, İran İslam Cumhuriyeti her zaman Batı Asya bölgesinde barış ve istikrarın temin edilmesi için bazı planlar sunduğunu, ancak onlar söz konusu barış planlarını kabul etmediklerini ve askeri çözümle ilgili başarısız politikalarını sürdürdüklerini ve İran’ı suçlamaya çalıştıklarını belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer faaliyetleri açık ve şeffaf olduğunun altını çizen Buluçi, İran UAEK ile tam iş birliği yaptığını, UAEK Genel Müdürü’nün son açıklamaları ve raporları da bunu açıkça doğruladığını vurguladı.

İran temsilcisi Buluçi, oysa Riyad yönetimi NPT anlaşması ve ek protokolünü tam olarak uygulamadığını belirterek, Suud rejimi hatta şimdiki nükleer programını UAEK’nun çok kez talep etmesine rağmen onaylanmak üzere bu kuruma sunmadığını ifade etti.

Buluçi ayrıca Suudi Arabistan’ın gizli nükleer tesislerini tespit etmek için uluslararası iş birliğine destek verilmesi gerektiğini belirterek, bu rejime yapılan nükleer yardımların kesilmesi bu rejimin nükleer faaliyetleri hakkında kaygıları hafifletecek tek çare olduğunu aktardı.

İran'da 411 bin 840 hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 254 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 4 bin 108 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 29 bin 070'e, vaka sayısının da 508 bin 389'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 570'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 411 bin 840'a ulaştığı bilgisini verdi.