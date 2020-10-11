Türkiye ve İran halkı arasındaki birlik çok değerli

Türkiye'nin yeni Tebriz Başkonsolosu Tufan Höbek, dün Tebriz cuma imamı Seyid Muhammed Al-i Haşim ile görüştü. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede İran ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine vurgu yapıldı.

Hüccetül İslam Al-i Haşim bu görüşmede, İran ile Türkiye arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu belirterek, "Türkiye'deki 2016 darbe girişiminin ardından İran, bu darbeyi kınayan ilk ülke oldu." dedi.

Hüccetül İslam Al-i Haşim, ABD'nin uyguladığı acımasızca yaptırımların iki ülke arasındaki ticaret haciminin azalmasına neden olduğuna dikkati çekerek, "Bunun yanında korona salgını da sınır kapılarındaki ticari mal ve yolcu geçişlerini etkilemiştir. Bu durumun yakında düzelmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ve İran'ın Müslüman halkları arasındaki birliği "çok değerli" olarak nitelendiren Hüccetül İslam Al-i Haşim, Türkiye'deki dini alimlerin varlığı nedeniyle Şii ve Sünniler arasındaki İslami birliğin iyi konumda olduğunu ve bunun günden güne geliştirilip korunması gerektiğini kaydetti.

Türk yetkili de bu görşmede, İran-Türkiye ilişkilerine işaret ederek, ithalat ve ihracatın artması için hava sınırlarının açılmasını beklediklerini bildirdi.

İranlı 4 imam cumanın Karabağ'la ilgili bildirisine değinen Başkonsolos Höbek, "Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu İran'ın kuzeybatısındaki cuma imamlarının dile getirmesi, bize göre takdire şayan bir hareketti." diye konuştu.