Çin'de Tahran-Pekin stratejik işbirliği planı ele alındı

Resmi temaslar kapsamında Çin'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Zarif dün twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Tengchong kentinde Çin Dışişleri Bakanı ile 25 yıllık kapsamlı stratejik ilişkiler anlaşması hakkında yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bakan Zarif, "ABD'nin tek taraflılığına ve onun tek kutuplu bir dünya yaratma çabalarına karşı çıktık. Bu görüşmede iki ülkenin 25 yıllık stratejik planı dahil olmak üzere ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, nükleer anlaşmanın korunması, bölgesel işbirliğinin artırılması ve aşı üretimi hususunda mutabık kalındı." dedi.