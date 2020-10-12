İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 272 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 28 bin 816'ya çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 4 bin 206 artarak, 504 bin 281'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 533'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 409 bin 121 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.