  1. Toplum
12 Eki 2020 14:53

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 272 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 28 bin 816'ya çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 4 bin 206 artarak, 504 bin 281'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 533'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 409 bin 121 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1889740

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