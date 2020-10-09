İran Sağlık Bakanlığı: 401 bin 379 hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 210 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 28 bin 98'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 4 bin 142 artarak, 492 bin 378'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 392'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 401 bin 379 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.