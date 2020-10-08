  1. Toplum
8 Eki 2020 14:25

İran'da 399 bin 300 kişi koronavirüsü yendi

İran'da 399 bin 300 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 230 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 4 bin 392 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 27 bin 888'e, vaka sayısının da 488 bin 236'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 335'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 399 bin 300'e ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1889651

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 6 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler