İran'da iyileşen hasta sayısı 403 bin 950'ye ulaştı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 195 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 875 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 28 bin 293'e, vaka sayısının da 496 bin 253'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 439'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 403 bin 950'ye ulaştığı bilgisini verdi.