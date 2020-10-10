  1. Toplum
10 Eki 2020 14:25

İran'da iyileşen hasta sayısı 403 bin 950'ye ulaştı

İran'da iyileşen hasta sayısı 403 bin 950'ye ulaştı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 195 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 875 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 28 bin 293'e, vaka sayısının da 496 bin 253'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 439'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 403 bin 950'ye ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1889690

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