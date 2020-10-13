Koronavirüs salgını petrol üretimini durduramadı

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, bugün düzenlenen 141 adet yoğun bakım solunum cihazı teslim töreninde konuşma yaptı.

Zengene, konuşmasında petrol ve gaz üretimiyle ilgili olarak, "Koronavirüs salgını ülkenin petrol ve gaz üretimini tek bir gün bile durduramadı" dedi.

ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları eleştiren Bakan Zengene, “Gıda ürünleri ve tıbbi ilaçlar insanlar içindir, fakat Amerika Birleşik Devletleri ambargo uygulaması ile insanları hedef almadığını ileri sürüyor.” ifadesini kullandı.

Zengene, "Petrol Bakanlığı, sorunla karşı karşıya kalan insanların acısını azaltmak için hiçbir çabadan kaçınmadı." diye konuştu