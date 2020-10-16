Petrolde son durum ne?

Dün 43,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,14 azalışla 42,67 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,51 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, dünya ekonomisini olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "ikinci dalga" tehlikesinin piyasalarda oluşturduğu "küresel petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesi etkili oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 39 milyona, can kaybı 1,1 milyona yaklaştı. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD, 7,9 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 7,3 milyondan fazla vaka sayısıyla Hindistan ve yaklaşık 5,1 milyon vakayla Brezilya izledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun ham petrol üretim kesintisi miktarını azaltma planına devam edeceği endişesi de fiyatların düşüşünü destekledi.

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC grubunun dünkü toplantısında, 2021'de sağlam bir ekonomik toparlanma beklediklerini belirterek, kötü günlerin geride kaldığını kaydetti.

OPEC’in üretim kısıntısı kararını görüşeceği toplantı 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 3,8 milyon varil azalışla 489,1 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların 2,8 milyon varil azalacağı yönündeydi. Söz konusu düşüş, ülkede petrol talebinin artışa geçtiğini göstermesi sebebiyle fiyatlardaki düşüşü azaltıcı etki gösteriyor.

Brent petrolde teknik olarak 42,65 ile 42,70 dolar aralığının direnç, 42,60 ile 42,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Hürriyet