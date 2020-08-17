İran petrol üretim kapasitesini artıracak

Tahran'da düzenlenen bir törende konuşma yapan Petrol Bakanı Bijen Zengene, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları eleştirerek, “Yaptırımlar ile onu uygulayanlar gidecek ve sadece İran milleti kalacaktır” ifadesini kullandı.

Petrol üretim kapasitesi hakkında Zengene, şu açıklamalarda bulundu:

"Üretim kapasitemizi geliştirme konusunda daha fazla çalışmalıyız . Bir ülkenin üretim kapasitesi yüksek olduğu zaman petrol piyasasında söz sahibi olabilir. Bir ülkenin gücü, petrol rezervlerinde değil, üretim kapasitesindedir.

Bir ara üretim yapamayabiliriz ama bu kalıcı değildir; Milletimiz daha kötü şartlar altında yaşadı, Yaptırımlar döneminde yapılacak ilk iş petrol üretim kapasitesini artırmak olmalı."

Bakan Zengene, sözlerinin bir bölümünde de, "Tüm ortak petrol ve doğalgaz sahalarında üretim kapasitesi açısından komşulardan öndeyiz." diye konuştu.