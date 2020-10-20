Petrol OPEC+'ın uyarısıyla kayıplarını sürdürdü

Petrol fiyatları, artan koronavirüs vakalarının tüketimi etkilemesinden dolayı OPEC+ koalisyonunun istikrarsız bir piyasa görünümü uyarısıyla, varil başına 40 dolara doğru düştü.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, OPEC+ piyasa değerlendirme toplantısında, karşı karşıya kaldıkları belirsiz talep konusunda koalisyon üyelerine daha proaktif olmaları çağrısında bulundu.

Panelde üretim kesintileriyle ilgili daha önceki planla devam edip etmeyecekleri konuşulmazken, üyeler gerekli olduğu takdirde gidişatı değiştirebilirler. Seçimlerden önce bir anlaşmaya varılması için zamanın azalmasıyla birlikte ABD’de ekstra bir mali teşvik paketinin olup olmayacağı belirsizliğini sürdürüyor.

Eğer OPEC+ karar değiştirmezse, koalisyon Ocak ayından itibaren günlük 2 milyon varillik bir üretim artışı yapmayı planlıyor. Bu değişikliğeyse 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında yapılacak daha büyük bir bakanlar kurulu toplantısında karar verilecek.

Çin’den gelen talep güçlü bir şekilde devam ederken, koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve Libya’da artan üretimle birlikte petrol varil başına 41 doları geçmekte zorlanıyor.

Singapur’daki Oversea-Chinese ekonomisti Howie Lee, “Şu anki zayıf talep göz önüne alınırsa, OPEC+ üretim artışını 2021 yılının Nisan ayına erteleyebilir.” dedi ve “OPEC+ komite toplantısı bittiğine göre kısa vadede petrole yön verecek şey ABD mali teşvik paketi üzerinde anlaşmaya varılıp varılmayacağı olacak.” diye ekledi.

Vadesi Salı günü dolacak olan Kasım vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, Singapur saatiyle 12:02’de %0.6 düşerek varil başına 40.57 dolar seviyesine geriledi. Vadeli kontratlar Pazartesi günü 5 cent değer kaybederken, daha aktif Aralık vadeli kontratlar ise %0.7 azalarak 40.76 dolar seviyesine geldi.

Aralık vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bir önceki seansta %0.7 değer kaybettikten sonra %0.9 daha düşüş yaşayarak varil başına 42.24 dolar seviyesine indi.

Kaynak: Bloomberg