Petrol, sürpriz stok verisiyle birlikte düştü

Petrol fiyatları, ABD özel sektör stok verisinde yaşanan sürpriz artışın ABD mali teşvik paketine dair iyimser beklentilerden ağır basmasıyla, New York piyasasında varil başına 41 dolara doğru düştü.

Özel sektörün desteklediği Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ham petrol stokları geçen hafta 600 bin varil artış gösterdi. Eğer resmi veriler, özel sektör verisini onaylarsa, bu son üç haftada yaşanan ikinci artış olacak.

Vadeli kontratlar, ABD kanun yapıcılarının ekonomik toparlanmayı kuvvetlendirecek bir paket üzerinde anlaşmaya varmaya yaklaşmasıyla, Salı günü yükseldi.

Çin’den gelen talep petrol piyasalarını desteklese de artan koronavirüs vakaları ve Libya’dan gelen fazladan üretim nedeniyle piyasadaki toparlanma baskılanıyor.

Rusya’nın OPEC+ koalisyonunun 30 Kasım-1 Aralık tarihinde yapılacak bakanlar toplantısından önce üretim kesintileri ile ilgili bir karar almayacağını söylemesiyle birlikte, koalisyon piyasaları istikrarsız bir piyasa görünümü konusunda uyardı.

Vanda Insights danışmanlık kurucusu Vandana Hari, “Petrolün destekleyicileri zayıf ve mali teşvik paketine dair beklentiler boş çıkarsa bu seviyelerde sabit seyredebilir.” dedi ve “Ham petrol ABD mali teşvik paketi draması tarafından esir alındı.” diye ekledi.

Aralık vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, bir önceki seansta %1.6 yükseldikten sonra Singapur saatiyle 12:30’da %0.5 düşüş yaşayarak varil başına 41.50 dolar seviyesine geldi. Kasım kontratlarının vadesi ise Salı günü doldu.

Aralık vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, Salı günü %1.3 artış yaşadıktan sonra %0.6 değer kaybederek varil başına 42.91 dolar seviyesine geriledi.

Kaynak: Bloomberg