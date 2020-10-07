  1. Kültür
7 Eki 2020 19:10

İran yapımı üç film İspanya'da gösterilecek

İran yapımı üç film İspanya'da gösterilecek

Bu sene 65’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Valladolid Film Festivali İran sinemasından üç filme ev sahipliği yapacak

Avrupa’nın en eski film festivallerinden olan Uluslararası Valladolid Film Festivali bu sene İran sinemasından üç filme ev sahipliği yapacak.

‘Söndürülmüş Ova’, ‘Şeytan Yok’ ve ‘Hayali Çizgi’ adlı filmler festivalde İran sinemasını temsil edecek filmlerdir.

Ahmet Behrami’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Söndürülmüş Ova’ bu sene Venedik Film Festivali’nde en iyi film ödülüne layık görülmüştü.

Muhammed Rasulov’un yönettiği 150 dakikalık ‘Şeytan Yok’ adlı film de Berlin Film Festivali’nden ödül kazanmıştı.

Fernuş Semedi’nin yazıp yönettiği ‘Hayali Çizgi’ de daha önce Toronto ve Londra film festivallerine katılmıştı.

Bu sene 65’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Valladolid Film Festivali 24-31 Ekim 2020 tarihleri arasında İspanya’da gerçekleşecek.

News Code 1889639

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler